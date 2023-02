Speyer liegt weit vorn

Die Geburtenliste 2022 eines großen Babynahrungsherstellers führt das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer als drittgrößte von 622 Geburtskliniken in Deutschland. 2022 hat Speyer 3533 Geburten begleitet (2021: 3565). Mehr waren es nur am Bürgerhospital Frankfurt (2022: 4205/2021: 4373) und im St. Joseph Krankenhaus Berlin (2022: 3982/2021: 4410).

Anders als die meisten Geburtshilfeabteilungen gingen die Geburtszahlen laut der Danone-Geburtenliste am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus 2022 im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,93 Prozent zurück (deutschlandweit -7,1). „Wir haben unseren Status als größte Geburtshilfeklinik in Rheinland-Pfalz weiter ausgebaut“, sagt Wolfgang Walter, Sprecher der Geschäftsführung. 70 Prozent der Gebärenden kommen aus einem Umkreis von bis zu 20 Kilometern, 30 Prozent aus einem Umkreis von mehr als 20 Kilometern. red

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer. © Klaus Venus