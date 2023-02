Zweiter Turm des AKW Biblis wird zu Fall gebracht

Biblis. Der zweite von insgesamt vier Kühltürmen am AKW-Standort Biblis soll am 23. Februar, in der Zeit von 13 Uhr bis 15.30 Uhr, kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Das erklärt die RWE Nuclear GmbH, Rückbauanlage Biblis in einer Pressemitteilung.

Einer der vier Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerkes Biblis fällt beim Abriss in sich zusammen. Er wurde nicht gesprengt, sondern mit Baggern so lange destabilisiert, bis er einstürzte. © Frank Rumpenhorst

Nachdem bereits Anfang Februar der erste Kühlturm von Block A in der Rückbauanlage Biblis erfolgreich gesprengt wurde, folgt jetzt der zweite. Der noch verbliebene 80 Meter hohe Kühlturm von Block A befindet sich mit Blick von der Gemeinde Biblis in Richtung Rückbauanlage auf der rechten Seite.