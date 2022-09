Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B 47

Hettenleidelheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 47 auf Höhe von Hettenleidelheim sind zwei Personen am Mittwoch verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer gegen 13 Uhr in Richtung Eisenberg und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug streifte in der Rechtskurve die Leitplanke und schleuderte in den Gegenverkehr, wo es mit dem Wagen einer 71-Jährigen kollidierte. Der Rettungsdienst brachte beide verletzt in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn zwischen Eisenberg und der Abfahrt Hettenleidelheim war für viereinhalb Stunden vollgesperrt.

