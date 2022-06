Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität - Nach der Bluttat am Sonntag in Ellerstadt und in Mannheim wurde der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht Zwei Radfahrer ringen nach Bluttat in Ellerstadt und Mannheim weiter um ihr Leben

Am Unfallort in der Rhenaniastraße liegt ein Fahrradreflektor am Straßenrand.