Zugverbindung zwischen Mannheim und Heidelberg eingeschränkt

Mannheim. An zwei Wochenenden im November wird es zu Zugausfällen zwischen Mannheim und Heidelberg kommen. Wie die SWEG Bahn Stuttgart GmbH mitteilt, finden am 5. und 6. sowie am 12. und 13. November Bauarbeiten der DB Netz AG im Mannheimer Hauptbahnhof statt. An beiden Wochenenden müssen die Züge der Linien RE 10 a/b auf dieser Strecke entfallen. Reisenden von und nach Mannheim wird empfohlen, die Züge der S-Bahn zu nutzen.

Detaillierte Informationen zu den baustellenbedingten Einschränkungen erhalten Fahrgäste auf sweg.de/verkehrsmeldungen. Die SWEG ist laut eigenen Angaben ein Verkehrsunternehmen, das in Baden-Württemberg und teilweise angrenzenden Gebieten Busverkehr im Stadt- und Überlandverkehr sowie Schienengüter- und Schienenpersonennahverkehr betreibt.