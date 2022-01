Weinheim. Bei einem Zimmerbrand in Weinheim hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen mehrere Personen aus einem Anwesen in der Huegelstraße gerettet. Nach ersten Angaben der Polizei konnte das Feuer im Anschluss von den Brandrettern unter Kontrolle gebracht werden. Die Rettungsarbeiten dauerten am Morgen noch an. Die Brandursache ist noch unklar. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1