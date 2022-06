Wormser Backfischfest findet statt - ganz ohne Einschränkungen

Worms. Das Wormser Backfischfest wird in diesem Jahr wieder stattfinden - und das ganz ohne Einschränkungen. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, können die Wormser die Rückkehr des beliebten Volks- und Weinfestes vom 27. August bis 4. September erleben, so wie es aus den Jahren vor der Pandemie bekannt war.

Im vergangenen Jahr fand das Backfischfest unter einem umfangreichen Hygienekonzept in modifizierter Form statt – 2020 blieb den Verantwortlichen nur die coronabedingte Absage.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind aber für 2022 bisher keine Einschränkungen in Sicht: Das diesjährige Backfischfest lädt deshalb wieder mit Fahrgeschäften, Essensständen sowie dem Wonnegauer Weinkeller zum Schlendern und Schlemmen ein. Auch die bei Wormsern beliebten Programmpunkte, wie die feierliche Eröffnung, das Fischerstechen, oder der Umzug sind bereits in Planung.

Alle Informationen zum Backfischfest gibt es unter www.backfischfest.de.

