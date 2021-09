Wohnhaus nach Brand in Lobbach-Waldwimmersbach weiter einsturzgefährdet

Lobbach-Waldwimmersbach. Noch immer können Brandexperten ihre Arbeit nach einem Brand eines Hauses in Lobbach-Waldwimmersbach ihre Arbeit nicht fortsetzen. Das Gebäude, das am Montagnachmittag Feuer gefangen hatte, ist nach wie vor einsturzgefährdet und behindert die Arbeiten der Ermittler, teilte die Polizei am Freitag mit. Das beschlagnahmte Haus konnte bislang noch nicht betreten werden. Hierzu bedarf es einer Freigabe eines Statikers. Somit bleibt die Ursache des Brandes weiter unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feuerwehr Haus in Waldwimmersbach in Vollbrand 5 Bilder Mehr erfahren

Lokales Waldwimmersbach: Haus steht in Vollbrand 01:19 Mehr erfahren

Die Behörde kündigte an, mit den Recherchen zur Brandursache im Inneren des Hauses nach derzeitigen Planungen Anfang kommender Woche beginnen zu wollen. Dabei wird die Kriminalpolizei Heidelberg von einem sachverständigen Statiker und Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unterstützt.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs am vergangenen Montag gegen 14 Uhr hatte sich niemand in dem Haus aufgehalten. Bei dem Einsatz wurde jedoch eine Feuerwehrfrau verletzt. Sie zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung und ein leichte Brandwunde zu und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Das Feuer in dem älteren Wohnhaus in der Hauptstraße verursachte einen Schaden in noch unbekannter Höhe . Die Durchgangsstraße in Waldwimmersbach war für den Einsatz rund sieben Stunden voll gesperrt. Vor Ort waren die freiwilligen Feuerwehren aus Waldwimmersbach, Lobenfeld, Meckesheim und Schönbrunn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2