Wo kann ich baden? Die Wasserqualität der Badeseen im Rhein-Neckar-Kreis im Test

Rhein-Neckar. Alle der neun Badeseen im Rhein-Neckar Kreis haben in aktuellen Wasserproben eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität erreicht. Nicht nur die strengen Anforderungen der Badewässerordnung Baden-Württemberg sondern auch die Vorgaben der Europäischen Union erfüllen alle Badestellen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreises am Freitag. „Die ersten beiden in der diesjährigen Badesaison vor Ort gemessenen Wasserwerte und Probenahmen ergaben überall eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität“, erklärt Sarah Samuelsen vom Gesundheitsamt des Kreises. Sie gehört dem Referat Technischer Gesundheitsschutz an.

Hygienekontrolleurin Sarah-Vanessa Samuelsen mit Schwimmmeister Markus Hester bei der Entnahme einer Wasserprobe am Weinheimer Waidsee. © Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis/Archivbild aus 2021

Seen werden zu schnell erhitzt

Neben den mikrobiologischen Untersuchungen auf E.-coli und Enterokokken werden auch der pH-Wert, die Sichttiefe, der Sauerstoffgehalt sowie die Luft- und Wassertemperatur gemessen. Samuelsen zufolge haben sich die Badeseen in diesem Jahr deutlich früher aufgewärmt. Dies mag ein Vorteil für den Badespaß sein, kann jedoch auch zu Problemen führen, so die Expertin. Die Wärme könne zu erhöhtem Algenwachstum und einer Vermehrung von Parasiten führen. „Die Wassertemperatur beeinflusst alle chemischen und biologischen Prozesse im Gewässer“, sagt Samuelsen. Aus diesem Grund müssen die Seen weiter genau beobachtet werden.

Neun Seen im Rhein-Neckar-Kreis sind als offizielle Badegewässer ausgewiesen: Der Blausee in Altlußheim, in Brühl die Kollerinsel, der Wiesensee in Hemsbach, Ketsch mit dem Hohwiesensee, zwei Seen in Weinheim (Waidsee und FKK-See Miramar) sowie die Badeseen in St. Leon-Rot, Walldorf und Heddesheim. Die letzte Proben wurden am 7. Juni entnommen – die Überprüfung der Wasserqualität findet bis Mitte September weiter vierzehntägig statt.