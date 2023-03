Vorarbeiten für die neue Hochstraße Süd haben begonnen

Die kreisrunden Fundamente sind heute noch im Boden zu erkennen. Darauf haben die pilzförmigen Stützen der abgerissenen Hochstraße in Ludwigshafen gestanden. Fünf dieser Fundamente müssen nun in den kommenden Wochen herausge-stemmt werden. Sie sind der Unterkonstruktion der neuen Brücke im Weg. Damit beginnen nun die Vorarbeiten zum Bau der neuen Hochstraße Süd, die Ende 2025 die alte Pilzhochstraße ersetzen soll.

Die Rückbauarbeiten seien bereits gestartet und fänden zunächst im gesperrten Bereich an der Dammstraße statt, skizziert die Stadt per Pressemitteilung den Zeitplan der kommenden Wochen. Ab dem 27. März werden die Fundamente westlich der Berliner Straße verschwinden. Dort werden dann auch rund 30 öffentliche Parkplätze für die Dauer von voraussichtlich zwei Monaten gesperrt sein. Der Auto- und Radverkehr sowie Fußgängerinnen und Fußgänger werden durch die Maßnahmen nicht eingeschränkt, so die Stadt.

Insgesamt 34 Bohrungen

Die Stützfundamente der 2020 abgerissenen Pilzhochstraße waren aus Wirtschaftlichkeitsgründen damals im Boden gelassen worden. Erst die Planung für den Bau der Ersatzbrücke hätten für Klarheit gesorgt, wo die Fundamente der neuen Hochstraße gebaut werden. Deshalb müssen nun fünf Fundamente weichen.

Parallel wird nach Angaben der Stadt von Mitte März bis voraussichtlich Ende April eine Baugrunduntersuchung erfolgen. Diese ist Voraussetzung für die Errichtung der neuen Brückenfundamente. Insgesamt 34 Bohrungen sind im gesperrten Bereich an der Dammstraße, westlich der Berliner Straße und am Faktorhaus geplant.

Die Bauarbeiten finden jeweils werktags von 7 bis 17 Uhr statt und sollen weitestgehend geräuscharm über die Bühne gehen. Jedoch könne nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass mit den Arbeiten auch Lärm verbunden sein könnte.

Wie schon beim Abriss der Hochstraße hat die Stadt Ludwigshafen einen Ansprechpartner für Fragen von Anwohnerinnen und Anwohnern zum Bauablauf benannt. Dieter Jung ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 0621/5 04 66 86, per Mail unter dieter.jung@bpg-ludwigshafen.de oder persönlich von montags bis donnerstags, 13 bis 16 Uhr, im Info-Punkt im ehemaligen Café Palazzo neben dem Eingang Haltestelle Rathaus .

Aktuell laufen die Ausschreibungen für die ab Mitte des Jahres geplanten Bauarbeiten. Im laufenden Verfahren will die Stadt jedoch keine Auskunft darüber geben, ob und wie viele Baufirmen sich beworben haben. Die Bauaufträge sollen gemäß einem Stadtratsbeschluss vom vergangenen Dezember im Mai erfolgen. Ende dieses Jahres wird auch mit der parallel laufenden Sanierung der sich anschließenden Weißen Hochstraße begonnen, die ebenfalls im Jahr 2025 fertiggestellt sein soll. Mit der Verkehrsfreigabe plant die Stadt dann Ende 2025. Insgesamt kalkuliert die Bauprojektgesellschaft mit Kosten von rund 97 Millionen Euro, eingeplant sind Preissteigerungen von 10 000 Euro.