Versuchter Betrug dank Bankmitarbeiters in Heidelberg verhindert

Heidelberg. Ein Bankmitarbeiter hat am Samstagmittag in Heidelberg einen Betrug verhindert. Wie die Polizei mitteilte, meldete der Mitarbeiter gegen 12 Uhr der Polizei einen ungewöhnlichen Überweisungsversuch von 3 000 Euro. Dieser misslang, da die Empfängerdaten nicht korrekt waren. Bereits am Tag zuvor missglückte die Überweisung aus diesem Grund, weshalb der Kunde nun die Bank erneut aufsuchte um diesmal den Betrag in Bar einzuzahlen. Grund für den versuchten Geldtransfer war, dass eine bislang unbekannte Täterin zuvor telefonisch Kontakt zu dem Kunden aufnahm. In dem Telefonat spielte die Frau vor, sie sei die Tochter des Herrn und benötige dringend 3 000 Euro. Die Beamten klärten den Geschädigten letztendlich auf, dass er auf einen "Trick" reingefallen war. Zu einem Schaden kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

