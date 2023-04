Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad in Weinheim

Weinheim. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr mit einer 56-jährigen Motorradfahrerin in Weinheim kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, liegen nun erste Erkenntnisse über den Unfallhergang vor. Der Mercedes-Fahrer war auf der B38 in Richtung Viernheimer Straße unterwegs, als die 56-Jährige aus Richtung Saukopftunnel kommend eine rote Ampel missachtete und ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 45 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1