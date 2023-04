Verkehrsunfall in Worms vorgetäuscht - Polizei ermittelt wegen Betrug

Worms. Zwei Männer haben am Sonntag in Worms versucht, einen Verkehrsunfall vorzutäuschen. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall in die Von-Steuben-Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, ergaben sich unmittelbar erste Zweifel, da das Schadensbild an den beiden beteiligten Autos in keiner Weise mit der Unfallschilderung korrespondierte. Zudem war ein Auto massiv, das andere nur marginal beschädigt.

Nach Hinzuziehung eines Gutachters erhärtete sich der Verdacht auf einen fingierten Verkehrsunfall, sodass die Polizei nun wegen Betruges gegen die beiden Beteiligten und in Worms wohnhaften 30 und 21 Jahre alten Männer ermittelt. Das Fahrzeug des vermeintlich Geschädigten wurde im Zuge der weiteren Ermittlungen sichergestellt und abgeschleppt. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.