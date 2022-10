Verkehrsunfall in Oftersheim - zwei Personen leicht verletzt

Oftersheim. Zwei Fahrzeugführer sind am m Freitagabend bei einer Kollision in Oftersheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 22-jährige Audi-Fahrerin gegen 17.30 Uhr die Siemensstraße in Richtung der Rudolf-Diesel-Straße entlang und übersah an der Kreuzung zur Daimlerstraße den Vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer eines 5-er

BMW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die 22-jährige Audi-Fahrerin als auch der 62-jährige BMW-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 40 000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

