Verfolgungsfahrt durch Dudenhofen: Motorradfahrer gefährdet Verkehr auf B 39

Dudenhofen. Ein Motorradfahrer hat am Ostermontag durch gefährliche Überholvorgänge mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B 39 in Dudenhofen gefährdet. Der 48-Jährige überholte gegen 16.20 Uhr zunächst ein Auto von rechts und ein nächstes trotz Überholverbot in einer Kurve, berichtet die Polizei. Eine alarmierte Streife verfolgte den Motorradfahrer, der mit einer 46-jährigen Mitfahrerin unterwegs war. Er ignorierte alle Zeichen anzuhalten und beschleunigte auf 180 Kilometer pro Stunde. Während der Verfolgungsfahrt kam es zu weiteren riskanten Überholvorgängen, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen und abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß noch vermeiden zu können. Erst bei Hanhofen konnten die Beamten den 48-Jährigen anhalten. Dieser reagierte äußert aggressiv und zeigte Unverständnis über die Verkehrskontrolle.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Motorradfahrer gefährdet oder geschädigt wurden, können sich unter der Rufnummer 06232 /1370 bei der Polizei Speyer melden.