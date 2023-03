Verbesserung von Abfahrtzeiten und Wegen: Fahrplanwechsel der RNV am Montag

Rhein-Neckar. Ab kommenden Montag gibt es Veränderungen im Fahrplan der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Wie der Verkehrsbetrieb am Freitag mitteilte, sollen dadurch die eigenen Betriebsabläufe und somit die Fahrpläne weiter stabilisiert sowie Fahrwege optimiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Ludwigshafen geht die Stadtbahnlinie 10 wieder in Betrieb. Mit dem Fahrplanwechsel wird auch die Stadtbahn der Linie 6 auf einem neuen Fahrweg über den Mannheimer Hauptbahnhof geleitet. Des Weiteren werden bei einigen Stadtbahn- und Buslinien im Verkehrsgebiet die Abfahrtszeiten angepasst.

Der Fahrplanwechsel im Überblick

Stadtbahnverkehr Mannheim/Ludwigshafen/Rhein-Neckar

Die Abfahrtszeiten der Bahnen der Linien 4/4A sowie 9 EX und X zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim werden zur Verbesserung der Pünktlichkeit angepasst.



Die Bahnen und Nachtbusse der Linie 6 fahren ab dem 3. April für eine bessere Anbindung an den Mannheimer Hauptbahnhof über die Haltestellen Paradeplatz (Steige A und B), Schloss und Universität nach MA Hauptbahnhof und von dort aus weiter über Tattersall nach Neuostheim. Die Linie 6A bedient in der Mannheimer Innenstadt zwischen den Haltestellen MA Rathaus/rem und Tattersall weiterhin die Haltestellen Paradeplatz (Steige C und D), Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle und fährt dann weiter auf gewohntem Weg über Tattersall nach Neuhermsheim. Auf Ludwigshafener Seite ergeben sich keine Änderungen.



Für die Bahnen der Linie 6 ergibt sich folgender Linienweg: SAP Arena S-Bf – Neuostheim – Planetarium – Tattersall – MA Hauptbahnhof – Universität – Schloss – Paradeplatz – MA Rathaus/rem – Rheinstraße – LU Rathaus – Berliner Platz – Schützenstraße - Wittelsbachplatz – Südwest-Stadion – Stifterstraße – Mundenheim Nord – Am Schwanen – Schillerschule – Hoheneckenstraße – Giulini – Friedensstraße – Hauptstraße – Rheingönheim und wieder zurück



Für die Bahnen der Linie 6A ergibt sich folgender Linienweg: SAP Arena S-Bf – Planetarium – Tattersall – Kunsthalle – Wasserturm – Paradeplatz – MA Rathaus/rem – Rheinstraße – LU Rathaus – Berliner Platz – Schützenstraße - Wittelsbachplatz – Südwest-Stadion – Stifterstraße – Mundenheim Nord – Am Schwanen – Schillerschule – Hoheneckenstraße – Giulini – Friedensstraße – Hauptstraße – Rheingönheim und wieder zurück.



Bei der Linie 7 werden die Abfahrtszeiten im Spätverkehr im Bereich Mannheim angepasst, um den Fahrplan weiter zu optimieren. Die Bahnen der Linie 10 fahren wieder nach regulärem Fahrplan durchgehend bis zur Endhaltestelle Friesenheim Mitte.

Bei der Linie 5 werden die Abfahrtszeiten im Bereich Seckenheim und im Bereich Weinheim angepasst, um den Fahrplan weiter zu optimieren.

Busverkehr Mannheim

Die Linie 60 hält künftig auch im Spätverkehr an der Haltestelle Universität.

Busverkehr Heidelberg

Mit dem Fahrplanwechsel am 3. April kommen für die Linie 27 zusätzliche Fahrten über die Haltestelle Rhein-Neckar-Werkstätten dazu. Die Abfahrtszeiten der Linie 33 und der Linie 37 werden angepasst, um den Fahrplan weiter zu optimieren.

Busverkehr Ludwigshafen

Die Linie 70 erhält an Samstagen, Sonn- und Feiertagen eine zusätzliche Fahrt. Die Linie 72 erhält an Wochentagen eine zusätzliche Fahrt. Die Linie 85 wird auf der Fahrt um 20.56 Uhr ab Oppau zur Linie 87 und fährt über die Haltestelle Bgm-Zorn-Platz zum Londoner Ring. Die Fahrt um 21.03 Uhr ab Oppau West erfolgt als Ruftaxi. Bei der Linie 89 entfällt die Haltestelle Notwende. Bei der Linie 90 entfällt morgens eine Fahrt.

Haltestellen

Auf der Linie 53 in Mannheim wird die bestehende Haltestelle Wachenheimer Straße umbenannt in Neustadter Straße. Im Ludwigshafener Stadtteil Maudach wird die Haltestelle Maudach Gemeindehaus ab dem 3. April Maudacher Schloss heißen.

Die RNV bittet ihre Fahrgäste, die aktuellen Fahrpläne online unter www.rnv-online.de/aushangfahrplaene sowie in der digitalen Fahrplanauskunft auf www.rnv-online.de und in der Start-Info-App zwecks detaillierter Informationen zu beachten.