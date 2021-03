Das rechteckige Gebäude im Mannheimer Gewerbegebiet Vogelstang hat ein erstaunliches Innenleben. In einer ehemaligen Lagerhalle blickt der Betrachter auf mächtige LED-Wände mit rot-blau-schwarzem Schachbrettmuster. Dann drückt der Mann am Regietisch ein paar Computertasten. In Zehntelsekunden wechselt die Szenerie in einen riesigen Hangar, in den ein Airbus A 380 hineinpassen würde. Und wieder

...