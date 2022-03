Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Mannheim: So viele Verkehrstote gab es 2021

Rhein-Neckar. Etwas mehr Unfälle, aber weniger Verletzte. So lässt sich die Verkehrsunfallbilanz des Polizeipräsidiums Mannheim für das Jahr 2021 zusammenfassen. Wie das Präsidium mitteilt, ist die Zahl der Unfälle in den Stadtkreisen Mannheim und Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 26 035 gestiegen.

Mannheim: 10 110 Unfälle (+ 3,5 Prozent)

Heidelberg: 4685 Unfälle (+ 4 Prozent)

Rhein-Neckar-Kreis: 11 240 Unfälle (+ 2,1 Prozent)

Unfälle auf Autobahnen fließen nicht in die Statistik mit ein.

Insgesamt 14 Menschen wurden 2021 im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Mannheim bei Unfällen getötet, fünf weniger als 2020. Die Zahl der Schwerverletzten ist auf 399 gesunken (zuvor: 436), die der Leichtverletzten leicht auf 2566 gestiegen (zuvor: 2537).

Was die verletzungsgefährdeten Verkehrsteilnehmer betrifft, konnte für 2021 ein Rückgang um -3,9 Prozent auf 2182 Unfälle ausgemacht werden. Einzig bei E-Scootern ist die Zahl gestiegen.

Fußgänger: 283 Unfälle (- 9 Unfälle)

Fahrrad: 1196 Unfälle (- 80)

E-Scooter: 88 Unfälle (+ 32)

Pedelec: 139 Unfälle (- 9)

Motorisierte Zweiräder: 476 Unfälle (- 24)

Eine Zunahme von fast zehn Prozent verzeichneten die Unfälle, bei denen ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin unter Alkoholeinfluss stand. Die Statistik führt 291 solcher Unfälle (2020: 266).

Viele Leichtverletzte auf Autobahnen

Auf den Bundesautobahnen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim ereigneten sich 1886 Unfälle, 127 mehr als im Jahr 2020. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, einer weniger als im Jahr zuvor. Während die Zahl der Schwerverletzten von 52 auf 32 sank, stiegen die Leichtverletzten deutlich von 269 auf 353.

"So wenig Schwerverletzte und Verkehrstote wie seit zehn Jahren nicht, sind ein deutliches Plus in Sachen Verkehrssicherheit. Auch wenn die Unfallzahlen insgesamt, gegenüber einem enormen Rückgang im Vorjahr, gering angestiegen sind, sind die Steigerungen ausschließlich im Bereich der Sachschäden festzustellen.",

so Präsident Kollmar.

Auch die Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Mannheim ist veröffentlicht worden. Wie sicher es in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ist, lesen Sie hier.

