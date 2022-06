Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B44 zwischen Lampertheim und Mannheim

Mannheim. Mehrere Fahrzeuge sind an einem Unfall am Samstagmittag auf der B44 zwischen Lampertheim und Mannheim beteiligt gewesen. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 13.40 Uhr in Höhe Kirschgartshausen zu dem Zusammenstoß. Nach ersten Angaben der Feuerwehr Mannheim waren an dem Unfall ein Kleinlaster und drei Pkw beteiligt. Bei dem Einsatz waren neben der Feuerwehr Mannheim auch Rettungsdienste aus dem Bereich Ludwigshafen und dem Kreis Bergstraße, sowie der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter-Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 71-jähriger Lkw Fahrer die Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim. Auf Höhe der Einmündung "Der Hohe Weg zum Rhein" übersah er die an einer roten Ampel wartenden Pkw. Der Lkw schob zwei Pkw auf einen dritten dort befindlichen Pkw auf. Durch den Aufprall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Es entstand ein laut Polizei Sachschaden von rund 35 000 Euro. Gegen 15.45 Uhr waren alle

beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt.



