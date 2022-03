Unfall auf der A6 Richtung Heilbronn - 56-Jähriger fährt in Stauende

Walldorf. Auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn sind vier Fahrzeuge verunfallt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 56-Jähriger in den vor ihm stockenden Verkehr kurz vor dem Kreuz Walldorf gefahren, da er ihn übersehen habe. Dadurch wurden zwei Fahrzeuge aufgeschoben und ein drittes beschädigt. Eine 26-jährige und eine 22-Jährige wurden dabei verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Vier Fahrzeuge sind an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen. © Priebe

Die Fahrbahnen waren kurzzeitig vollgesperrt durch einen vorsorglich angeforderten Rettungshubschrauber. An den abgeschleppten PKW entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro.