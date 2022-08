Mannheimer Morgen Plus-Artikel Vogelschutz-Maßnahme Trotz vorzeitigem Ende: Kritik an Katzenarrest in Walldorf bleibt

Katzen in Walldorf dürfen trotz der im Mai erlassenen Allgemeinverfügung zur Ausgangssperre in diesem Jahr früher als angedacht wieder ins Freie. Doch die Kritik an der bundesweit wohl einzigartigen Maßnahme verstummt nicht.