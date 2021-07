SV Sandhausen bietet Freikarten für Teilnehmer von Impfaktionen

Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen unterstützt weiterhin die Impfkampagne des Landes Baden-Württemberg mit dem Motto "#dranbleiben BW". Diese richtet sich besonders an Menschen, die bisher einer Impfung gegenüber unentschlossen waren. Der Verein schafft nun einen besonderen Anreiz: Wer sich in den kommenden Wochen bei bestimmten Impfaktionen des Kreises impfen lässt, kann sich gegen Vorlage der entsprechenden Impfbestätigung eine Stehplatzkarte für die Partie gegen den Karlsruher SC am Samstag, den 14. August, im Fanshop des SVS abholen, solange der Vorrat reicht.

Konkret dreht es sich bei dem Angebot um folgende Impfaktionen:

Brühl (Freibad), Dienstag, 3. August, 11:00 bis ca. 15:30 Uhr

St. Leon-Rot (Harres), Mittwoch, 4. August, 10:00 bis 15:30 Uhr

Plankstadt (Wochenmarkt), Donnerstag, 5. August, 14:00 bis 18:00 Uhr

lvesheim (Alla-Hopp-Anlage), Sonntag, 8. August, 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Hockenheim (Stadthalle), Dienstag, 10. August, 9:30 Uhr bis 15 Uhr

Bereits in der vergangenen Woche hatte der SV Sandhausen ein ähnliches Angebot gemacht. Alle Personen, die sich am 25. Juli spontan und ohne Terminvereinbarung im Impfzentrum in Sandhausen impfen ließen, konnten sich gratis eine Eintrittskarte für das Spiel gegen den KSC abholen. Einige frisch Geimpfte hätten das Angebot auch gerne angenommen, so der Verein.