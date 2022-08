Sprengung eines Geldautomaten in Badewelt Sinsheim - Polizei fahndet nach Tätern

Die Fahndung nach den unbekannten Tätern, die am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Sinsheim gesprengt haben, dauert weiter an. Nach ersten Erkenntnissen sollen nun nach Angaben der Polizei mindestens zwei Täter nach der Sprengung in einem dunklen Audi RS6 in Richtung A6 und von dort in Richtung Mannheim geflohen sein. Mehrere angrenzende Polizeipräsidien seien in die Fahndung

...