Sohn hätte Kind tot gefahren: Seniorin aus Speyer verliert 3.000 Euro an Betrüger

Speyer. Rund 3.000 Euro hat eine Seniorin aus Speyer an Trickbetrüger verloren. Wechselnd unbekannte Anrufer haben der 89-Jährigen erklärt, dass ihr Sohn ein Kind überfahren habe, das in Folge des Unfalls verstorben sei, berichtet die Polizei. Um eine Haftstrafe abwenden zu können, müsse sie eine Kaution bezahlen. Die Seniorin erkannte den Schockanruf nicht und übergab Schmuck und Sammlermünzen einem der Betrüger in der Brahmsstraße. Den Mann konnte die 89-Jährige nicht näher beschreiben. Wer Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug oder Personen machen kann, wird gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06232 / 137 - 0 abzugeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1