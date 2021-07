Siebenjährige vorm Ertrinken im Miramar gerettet – Zeugen gesucht

Weinheim. Eine Siebenjährige ist am Samstagabend im Erlebnisbad Miramar in Weinheim vor dem Ertrinken gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Mädchen gegen 20 Uhr alleine im Nichtschwimmerbereich des Wellenbadbeckens, als die Mutter für eine kurze Zeit unaufmerksam war. Ein Zeuge zog die leblos im Wasser treibende Siebenjährige aus dem Becken. Bis zum Eintreffen des Notarztes erfolgten erste Reanimationsmaßnahmen durch den Bademeister. Nachdem der Kreislauf des Mädchens wieder stabilisiert werden konnte, wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Hergang des Badeunfalls sowie dem unbekannten Helfer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.