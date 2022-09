Schwerer Verkehrsunfall in Eberbach - Schwer verletzte Person

Eberbach. Auf der L 590 zwischen Neckarwimmersbach und Schönbrunn-Schwanheim hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Autofahrer gegen 14 Uhr aus bislang unklaren Gründen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen des 18-jährigen Unfallverursachers in eine angrenzende Böschung und prallte dort gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber flog ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens steht unter Schock, blieb aber offenbar körperlich unversehrt. Sein Beifahrer wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Straße war während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen.