Person bei Unfall in Mannheimer Innenstadt verletzt – erheblicher Sachschaden

Mannheim. Eine Person ist bei einem Unfall am Montagabend in den Mannheimer Quadraten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-jähriger Mann gegen 21.15 Uhr zwischen den Quadraten R 3 und S 3 in Richtung Breite Straße unterwegs. Dort missachtete er an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs und stieß mit ihm zusammen. Dieses geriet ins Schleudern, prallte anschließend gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte schließlich noch einen geparkten dritten Wagen. Der Unfallverursacher erlitt Verletzungen und wurde nach Erstversorgung in ein Krankenhaus stationär eingeliefert. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 25 000 Euro.

