Schwerer Unfall auf A6 - Fahrbahn in Richtung Mannheim wieder frei

Walldorf. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 am Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim sind die Fahrstreifen wieder freigegeben worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Lastwagen aus Unachtsamkeit in ein Stauende und schob dabei insgesamt vier Sattelzüge aufeinander. Der 63-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Zwei weitere Lastwagenfahrer erlitten leichte Verletzungen, wobei einer der beiden ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Drei der fünf Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Fliegende Trümmerteile beschädigten ein weiteres Auto. Der Sachschaden wird insgesamt auf 300.000 Euro geschätzt.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort. © Priebe

Während der Unfallaufnahme war die Hauptfahrbahn der A6 in Richtung Mannheim voll gesperrt gewesen. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der aktuelle Rückstau von rund vier Kilometern wird sich in nächster Zeit auflösen.