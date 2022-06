Schwerer Lastwagen-Unfall auf der A6 mit zwei Verletzten - Vollsperrung aufgehoben

Walldorf. Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Walldorf sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Beifahrer des auffahrenden Lasters wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Lasters wurde in eine Klinik gebracht.

Der Fahrer des 7,5-Tonners hatte am Mittwochvormittag, gegen 8.45 Uhr auf der Fahrt in Richtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf ein Stauende übersehen und war seitlich auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren, als er noch ausweichen wollte. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf weit mehr als 100 000 Euro.

Zunächst wurde die Autobahn voll gesperrt. Zeitweise kam es zu einem Rückstau von über 15 Kilometern. Gegen 12.30 Uhr vermeldete die Polizei die Aufhebung der Vollsperrung. Der Stau, würde sich nun sukzessive reduzieren, hieß es. (mit dpa)