Schwangere Frau und acht jähriges Kind bei Verkehrsunfall in Worms verletzt

Worms. Bei einem Verkehrsunfall am Samstag bei Worms sind mehrere Personen verletzt worden, darunter eine schwangere Frau und ein Kind. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 31-jährige schwangere Frau die Landstraße aus Worms in Richtung B9. Sie bog nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeuges. Durch den Aufprall wurde die ebenfalls schwangere Beifahrerin der 31-Jährigen leicht verletzt. In dem anderen Fahrzeug befanden sich vier Insassen, darunter drei Kinder, wobei sich der 36-jährige Fahrer und ein acht Jähriges Kind ebenfalls leicht verletzten. Die Rettungskräfte brachten alle Insassen vorsorglich in Krankenhäuser. Die Föten der beiden schwangeren Frauen blieben unverletzt. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

