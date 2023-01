Schusswaffengebrauch: Polizei-Großeinsatz in Hockenheim

Hockenheim. Am Montagnachmittag ist es in einem Wohngebiet in Hockenheim zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen. Wie ein Sprecher der Mannheimer Polizei zunächst auf Nachfrage mitteilte, setzte die Polizei gegen eine männliche Person einen Schuss ab. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

LKA ermittelt

Wie das Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim am Abend mitteilte, wurde bei dem Einsatz ein 37-Jähriger verletzt.

Nach ersten Angaben kam es am Abend zu einer Auseinandersetzung, bei der auch eine Schusswaffe im Spiel war. © Marco Priebe

Nach dem derzeitigen, vorläufigen Ermittlungsstand wurde die Polizei gegen 16.30 Uhr zu einem Familienstreit gerufen, bei dem ein Mann augenscheinlich mit einer Pistole bewaffnet war. Im Verlauf des Einsatzes machten die eingesetzten Polizeikräfte von ihrer Schusswaffe Gebrauch.

Erste Hilfe am Einsatzort

Die Beamten leisteten laut Bericht bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sowie des Notarztes Erste Hilfe. Der verletzte Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die medizinische Versorgung dauert aktuell an. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde die Sachbearbeitung des polizeilichen Schusswaffengebrauchs noch in den Abendstunden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Streites sowie des Einsatzablaufes dauern an.