Sanierung im Mannheimer Norden beginnt: Neue Arbeiten an der A 6

Rhein-Neckar. Die Bauarbeiten an der Autobahn 6 in der Metropolregion Rhein-Neckar gehen in die nächste Runde. Ab Donnerstag, 11. Mai, beginnt zwischen der Landesgrenze Hessen/Baden-Württemberg und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen die Sanierung der Fahrbahn nach Saarbrücken. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte, finden zunächst Arbeiten im Mittelstreifen statt. Über die gesamte Bauzeit stehen bei reduzierter Geschwindigkeit alle vier Fahrstreifen zur Verfügung. Teil des Projekts ist neben der Fahrbahnerneuerung auch die Verbesserung des Lärmschutzes. Alle Arbeiten werden voraussichtlich im Oktober 2023 abgeschlossen, hieß es weiter.

Ziel und Umfang des Projekts

Um den Verkehr während der Arbeiten auf der Fahrbahn nach Saarbrücken teilweise auf die Gegenfahrbahn umlegen zu können, müssen zunächst Mittelstreifenüberfahrten hergestellt werden. Die Verkehrsführung für diese erste Bauphase wird nach Angaben der Autobahn GmbH derzeit eingerichtet; dabei kann es kurzzeitig zum Einzug einzelner Fahrstreifen kommen. Ab Donnerstag, 11. Mai, stehen dann auf jeder Richtungsfahrbahn zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung.

Bei der Sanierung der A 6 im Dreiländereck Baden-Württemberg/Rheinland-Pfalz/Hessen läuten die anstehenden Arbeiten Bauabschnitt vier ein. Für Abschnitt drei (Fahrtrichtung Heilbronn) soll die Planung bis zum Jahresende abgeschlossen sein, der Baubeginn ist für das zweite Quartal kommenden Jahres vorgesehen.