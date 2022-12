Sanierung abgeschlossen – A650 zwischen Ludwigshafen und Maxdorf nachts gesperrt

Ludwigshafen/Maxdorf. Der sanierte Streckenabschnitt zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und der Anschlussstelle Maxdorf steht kurz vor der Verkehrsfreigabe. Wie die Autobahn Südwest GmbH mitteilt, wird der Abschnitt für den Umbau der Verkehrssicherungen in dieser Woche nachts gesperrt.

In Fahrtrichtung Bad Dürkheim ist die Strecke in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember sowie vom 22. auf den 23. Dezember gesperrt. In Fahrtrichtung Ludwigshafen ist die Strecke in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember nachts gesperrt. Die Arbeiten dauern jeweils von 20 bis 5 Uhr. Umleitungen sind ausgeschildert.

Nach dem Umbau stehen in jede Richtung wieder zwei Fahrstreifen zu Verfügung. Die aktuell noch gesperrte Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Maxdorf (Süd) wird in den Morgenstunden des 22.12.2022 freigegeben.

Zunächst soll auf beiden Richtungsfahrbahnen, voraussichtlich bis Februar 2023, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h gelten. Der Hintergrund: Die Mittelstreifenüberfahrten sind vorerst noch offen, Ende Januar werden sie geschlossen.

Die Umleitungen im Detail

Die Umleitungen während der Verkehrsumlegung erfolgen über die U88 (Richtung Bad Dürkheim) bzw. die U77 (Richtung Ludwigshafen) und sind ausgeschildert. Die U88 führt auf der A61 bis zum Kreuz Mutterstadt, dann weiter auf die A65 bis zur Anschlussstelle Deidesheim und von dort über die B271 nach Bad Dürkheim. Die U77 führt in entgegengesetzter Richtung bei Bad Dürkheim auf die B271 bis zur Anschlussstelle Deidesheim, dort weiter auf die A65 bis zum Kreuz Mutterstadt und schließlich über die A61 bis zum Kreuz Ludwigshafen.