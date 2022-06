Razzia gegen "Kalifatsstaat" - Durchsuchung in Mannheim und Weinheim

Mainz/Mannheim. Im Zusammenhang mit einer Razzia gegen Mitglieder der verbotenen Vereinigung "Kalifatsstaat" hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag zehn Objekte durchsuchen lassen. Diese befinden sich nach Auskunft eines Sprechers in Mannheim, Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) und im hessischen Viernheim. Treffen der Vereinigung hätten mutmaßlich unter anderem in Weinheim stattgefunden. Dorthin seien auch Menschen aus Viernheim gekommen, erklärte der Sprecher die grenzüberschreitende Zuständigkeit.

Die verbotene islamistische Vereinigung "Kalifatsstaat" Das Bundesinnenministerium hat die islamistische Vereinigung "Kalifatsstaat" 2001 verboten. Ihre Ziele richteten sich gegen die verfassungsmäßige demokratische Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung, so die Begründung. Das Verbot ist rechtskräftig. Die Vereinigung wurde laut Generalstaatsanwaltschaft erstmals 1984 unter anderem Namen in Köln von Cemalettin Kaplan gegründet. Kaplan vertrat laut Generalstaatsanwalt die Auffassung, nur durch kompromisslose Verkündung des Islams könne das Ziel eines islamischen Staates erreicht werden. 1992 rief er in Koblenz den "Förderverein Islamstaat Anatolien" aus und ließ sich als "Emir der Gläubigen" und später als "Kalifen" bezeichnen. Nach seinem Tod 1995 übernahm sein Sohn Metin Kaplan die Leitung des sogenannten Kalifatsstaats und rief sich selbst zum Kalifen aus. 1996 rief er zur Tötung eines Konkurrenten in Berlin auf. Dieser wurde ein Jahr später von Unbekannten erschossen, und Kaplan 2000 wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach der Verbüßung der Strafe wurde er in die Türkei abgeschoben, wo er in Istanbul lebt.

Festgenommen worden sei hier niemand, teilte er weiter mit. Es geht um den Verdacht des Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot. Von dem Karlsruher Ermittlungsverfahren sind acht Beschuldigte betroffen.

Drei Haftbefehle in sechs Bundesländern

Die Aktion der Behörden lief in sechs Bundesländern unter Federführung des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz. Insgesamt wurden bis zum Mittag 50 Objekte in Deutschland durchsucht, jeweils 13 in Rheinland-Pfalz und Hessen, sowie 10 in Baden-Württemberg, 9 in Niedersachsen, 3 in Nordrhein-Westfalen und 2 in Bayern. Drei Haftbefehle und 47 Durchsuchungsbeschlüsse seien vollstreckt worden, teilte die Behörde in Mainz mit. Insgesamt gehe es um 41 Beschuldigte. Beim "Kalifatsstaat" handelt es sich um eine islamistische Vereinigung.