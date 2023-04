Raubüberfall auf Schreibwarenladen in Lorsch bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Lorsch. Ein Raubüberfall aus dem Dezember 2021 auf einen Schreibwarenladen mit angegliederter Postfiliale in Lorsch wird Thema eines Filmbeitrags, der am nächsten Mittwoch, 12. April, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" ausgestrahlt wird. Ein Unbekannter hatte damals eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss entnahm er Bargeld aus der Tageskasse und einem Tresor.

In der Sendung wird eine Ermittlerin der Kriminalpolizei Heppenheim mit Rudi Cerne über den Fall sprechen. In diesem Zusammenhang werden nochmals die Bilder des Täters aus der Überwachungskamera gezeigt.