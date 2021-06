Polizeieinsatz wegen Blindschleiche in Wohnung

Weinheim. Der Polizei ist am Montagnachmittag eine Schlange in einer Wohnung in Lützelsachsen gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich bei dem Tier jedoch um eine harmlose Blindschleiche, teilten die Beamten mit. Eine Frau hatte der Polizei gemeldet, in ihrer Wohnung eine etwa 60 Zentimeter lange Schlange gesehen zu haben. Nach dem Eintreffen einer Polizeistreife stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Schlange um eine Blindschleiche handelte, die nur etwa halb so groß war. Das ungefährliche Reptil konnte von den Polizisten von Hand eingefangen und in einem nahelegenden Waldstück wieder in ihren natürlichen Lebensraum freigelassen werden.

AdUnit urban-intext1