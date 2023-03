Polizei stellt geflüchteten Autofahrer mit fast zwei Promille in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße. Die Polizei Neustadt hat am Freitag einen betrunkenen Autofahrer gestellt, der flüchtete nachdem er ein geparktes Fahrzeug beschädigt hatte. Der 62 Jahre alte Mann stieß beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes gegen das Fahrzeug, berichtet die Polizei. Zeugen beobachteten, wie er einkaufen ging und wieder davon fuhr ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von rund 1.700 Euro zu kümmern. Eine Streife konnte den 62-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen und anhand eines Atemalkoholtests einen Wert von 1,71 Promille feststellen. Sie entzogen ihm den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1