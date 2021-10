Polizei fasst geflohenen Patienten aus forensischer Klinik des PZN Wiesloch

Rhein-Neckar. Die Polizei hat einen 42-jährigen Patienten, der am Montagmittag aus der forensischen Klinik des Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch entwichen war, am späten Nachmittag festgenommen. Die Beamtinnen und Beamten kamen dank eines Zeugen auf die Spur des Mannes, der nach Angaben der Behörde gegen 13.30 Uhr einen begleitenden Aufenthalt auf einem Bauernhof nutzte, um zu fliehen. Neben den Einsatzkräften war auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber mit in die Fahndungsmaßnahmen eingeschlossen.

Nachdem der Mann in Wiesloch festgenommen wurde, brachten ihn die Einsatzkräfte in die Obhut der bahndelnden Ärzte. Diese hatten zuvor eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen. Der 42-Jährige ist nach weiteren Angaben bereits seit 2011 Patient in der forensischen Klinik des PZN, wo er auf einer geschlossenen Rehabilitationsstation untergebracht ist.