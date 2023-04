Pfefferspray-Angriff auf zwei Fußgänger in Oftersheim - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim. Ein Streit zwischen zwei Fußgängern und einem Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Oftersheim eskaliert. Um 16.30 Uhr waren die drei laut Polizei in eine Auseinandersetzung geraten – infolgedessen packte der Radfahrer ein Pfefferspray aus und sprühte es in Richtung der beiden Fußgänger.

In der Mitteilung der Polizei heißt es weiter: „Nach dem Angriff gelang es dem Mann unerkannt zu flüchten. Durch einen Zeugen konnte der Vorfall beobachtet werden, wonach er die Verfolgung aufnahm." Der mutmaßliche Täter machte sich von der Saarstraße aus auf den Weg Richtung Hockenheimer Landstraße und bog anschließend auf Höhe der Aral-Tankstelle in Richtung der Schwetzinger Grillhütte in den Wald ab.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde einer der beteiligten Fußgänger, ein 52-jähriger Mann, leicht verletzt. Dieser begab sich eigenständig in ein umliegendes Krankenhaus und erstattete nach erfolgter medizinischer Versorgung Anzeige bei der Polizei. Ob die weitere beteiligte Person durch den Pfefferspray-Einsatz verletzt wurde, ist bisher noch unklar.