Pfälzer Paar freut sich über Drillinge

Speyer. Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer sind Anfang November die ersten Drillinge des Jahres geboren worden. Leni, Finn und Till sind dreieiig und kamen am 4. November im Zweiminutentakt zur Welt, wie das Krankenhaus am Dienstag mitteilte. Im Durchschnitt gibt es pro Jahr zwei Drillingsgeburten in Speyer.

„Der Entlassung aus der Kinderklinik ins heimische Domizil in Erpolzheim im Landkreis Bad Dürkheim sehen die Drillingseltern Selina Massar und Tim Waldenberger relativ gelassen entgegen“, heißt es in der Mitteilung. Großeltern und Urgroßeltern hätten tatkräftige Unterstützung zugesagt. Zuhause sei alles vorbereitet, auch Tim Waldenbergers vierjähriger Sohn Paul habe seine anfängliche Skepsis abgelegt und freue sich auf drei Geschwister auf einen Schlag. Lediglich das Auto der Familie bietet keinen Platz für drei weitere Kindersitze. Doch der Winzermeister hat schon eine Lösung: „Ein Van muss her.“

Für Drillinge "grandioses Gewicht"

Eine Woche vor dem geplanten Kaiserschnitt war Mutter Selina Massar am Abend des 3. November mit Blasensprung eingeliefert worden. In der Nacht um 1.51 Uhr machte Leni als kleinster Drilling mit 40 Zentimetern und 1520 Gramm Geburtsgewicht den Anfang. Bruder Finn folgte um 1.53 Uhr mit 41 Zentimetern und 1560 Gramm. Der Drittgeborene Till brachte mit 43 Zentimetern um 1.55 Uhr 1820 Gramm auf die Waage. Ein für Drillinge „grandioses Gewicht“, ordnet Oberärztin Silke Haag ein. Und Drillingsmama Selina berichtet von einer außerordentlich glücklich verlaufenen Schwangerschaft und einem tollen Team, das sie im Kreißsaal und auf Station versorgt habe.

„Die Drillinge sind gewachsen und haben an Gewicht zugelegt“, freut sich Hans-Jürgen Gausepohl, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. Am Tag der Entlassung überreichte er den Eltern einen Blumengruß und für jeden Drilling einen Gutschein für Windeln im Wert von 150 Euro. red