Nächtliche Sperrungen der A65 zwischen Neustadt Weinstraße-Süd und Edenkoben

Neustadt/Weinstraße. Wegen Sanierungsarbeiten wird die A65 ab Montag zwischen zwischen den Anschlussstellen Neustadt Weinstraße-Süd und Edenkoben sowie des Trogbauwerks Edenkoben nachts gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird der Streckenabschnitt jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr gesperrt sein.

Zur Durchführung der Arbeiten muss die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der Anschlussstelle Edenkoben vom 17. auf den 18.4. sowie vom 20. auf den 21.4. für den Verkehr voll gesperrt werden. Ebenso in Fahrtrichtung Karlsruhe ab der Anschlussstelle Neustadt Weinstraße-Süd vom 18. bis 20.4. Der Verkehr wird jeweils über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung umgeleitet: In Richtung Karlsruhe ab der AS Neustadt Weinstraße-Süd über die U10 und in Richtung Ludwigshafen ab der AS Edenkoben über die U15.