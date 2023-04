Nach Unfallflucht in Speyer: Frau versucht Polizei auszutricksen

Speyer. Eine Autofahrerin ist in der Nacht auf Sonntag in Speyer mutmaßlich mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert und hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach Angaben der Polizei war der Zusammenstoß in der Remlingstraße so heftig, dass an dem geparkten Wagen Totalschaden entstand. Fahrzeugteile des zunächst noch unbekannten Verursacherfahrzeugs blieben an der Unfallstelle zurück. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 16 500 Euro.

Am Sonntagnachmittag meldete sich dann eine 28-Jährige bei der Polizei, weil ihr Auto nach eigenen Angaben bei einem Wildunfall auf der B9 beschädigt worden sei. Die Polizeibeamten vermuteten jedoch aufgrund des Schadensbildes an ihrem Wagen einen Zusammenhang mit der in der Nacht begangenen Fahrerflucht. Ein daraufhin durchgeführter Urin- und Bluttest ergab, dass die 28-jährige unter Drogeneinfluss stand. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.