Rolf Henner kann sich gut an den Moment erinnern, in dem er zum ersten Mal vom Polizistenmord in Kusel hörte. „Ich war gerade auf dem Weg ins Elsass – zum Jagen“, sagt er. Henner ist Kreisjagdmeister für die Südwestpfalz – und Kriminalbeamter. Was passiert ist, hat ihn ungläubig zurückgelassen, ihn erschüttert – die Brutalität des Mordes und das Ausmaß der Wilderei, hinter dem ein

...