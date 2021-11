Nach Tod von 20-jährigem Piloten: Unfallursache weiterhin unklar

Sinsheim. Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugesbei Sinsheim am Sonntagnachmittag ist die Unfallursache weiterhin unklar. Die Identität des verstorbenen Piloten, ein 20 Jahre alter Mann, wurde allerdings geklärt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tote werde derzeit obduziert.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist nach einem Flugzeugabsturz in Sinsheim vor Ort. © Priebe

Die Maschine sei am Flughafen Münsingen-Eisberg gestartet und am frühen Nachmittag in einem unbewohnten Feldgebiet in Sinsheim rund 500 Meter von einem Sportplatz entfernt abgestürzt. Es habe sich nur der 20-Jährige in dem Ultraleichtflugzeug befunden.