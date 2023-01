Mannheimer Morgen Plus-Artikel Brauchtum Murmeltiertag: Wie eine amerikanische Tradition in die Pfalz heimkehrt

Am Sonntag, 5. Feburar, lohnt sich ein Ausflug nach Bockenheim. Ein Murmeltier aus Stoff wird auf einer Sänfte in die Festhalle getragen. Dort soll "Bockrem Bert" das Wetter per Bauernregel vorhersagen