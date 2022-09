Mit Bierflasche über den Kopf geschlagen - 29-Jähriger verletzt

Billigheim-Ingenheim. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Billigheim-Ingenheim in der Nacht zu Sonntag hat mit einer Kopfverletzung geendet. Ein Streit mehrerer Personen in der Torstraße eskalierte gegen 00.30 Uhr laut Polizeibericht, als einer der Männer einem 29-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf schlug. Als die Mutter des 29-Jährigen dazwischen gehen wollte, stieß sie einer der Personen zu Boden, sodass ihre Brille zu Bruch ging. Der Rettungsdienst behandelte die kleine Schnittwunde am Kopf des 29-Jährigen. Seine Mutter blieb unverletzt.

Die Polizei fahndet nun nach dem bislang unbekannten Täter. Einer der an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligten Männer, wird als etwa 20 Jahre alt und 1,90 Meter groß mit schmaler Statur beschrieben. Er soll einen weißen Pullover mit schwarzem Aufdruck im Nacken getragen haben. Ein weiterer Mann aus der Gruppe soll mit einem rot-braunen Pullover bekleidet gewesen sein. Hinweise zu den Tätern können unter der Rufnummer 06341/2870 bei der Polizei Landau abgegeben werden.