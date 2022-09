Mindestens sechs Junge flügge

Nachdem sich Hauskatzen in Walldorf seit gut drei Wochen wieder frei in der Stadt bewegen dürfen, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) Bilanz der Ausgangssperre für die Vierbeiner gezogen. In der zeigt sich, dass die Maßnahme zum Schutz der bedrohten Haubenlerche Wirkung gezeigt hat. „Mindestens sechs Jungvögel haben die kritische Phase bis zum 30. Tag überlebt“, sagte Daniel Raddatz,

...