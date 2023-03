Mehr Tempo bei Autobahnprojekten im Südwesten

Stuttgart. Die Berliner Ampel-Regierung will Tempo machen beim Ausbau und der Sanierung von Autobahnen. Bundesweit handelt es sich um 144 Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan - darunter sind auch Engstellen im Südwesten betroffen.

Beschleunigt werden sollen der Liste zufolge die Projekte auf der A5 zwischen dem Kreuz Heidelberg und dem Kreuz Walldorf, auf der A6 zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim, der A6 vom Kreuz Weinsberg bis zur Landesgrenze im Nordosten und der A8 vom Kreuz Stuttgart bis zur Anschlussstelle Wendlingen.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kritisierte, weder die Verkehrsplaner noch die Bauwirtschaft könnten die geplante Beschleunigung von 144 Autobahn-Projekten bewältigen. "Die Liste ist zu umfangreich und keine wirkliche Priorisierung", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Er lehne nicht alle zwölf Projekte in Baden-Württemberg ab. "Über manche - wie die A8 von Stuttgart bis Wendlingen - müssen wir noch einmal reden", sagte Hermann. "Durch die automatische Temporegulierung vermeiden wir dort bereits Staus. Ich sehe das nicht als so vordringlich an."

Im Netz der Bundesfernstraßen gebe es Stauschwerpunkte und Engstellen, die den Verkehrsfluss stark beeinträchtigten, heißt es im Ergebnispapier des Koalitionsausschusses. "Daher wird die Bundesregierung für eine eng begrenzte Zahl von besonders wichtigen Projekten und Teilprojekten zur Engpassbeseitigung das überragende öffentliche Interesse festschreiben."

Das soll Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie Umweltschutzprüfungen beschleunigen. Gerade um den schnelleren Bau auch von Autobahnen - eine Forderung der FDP - hatte es im Vorfeld im Bund ein hartes Ringen gegeben. Die Grünen hatten dies eigentlich sehr skeptisch gesehen.