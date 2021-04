Maskenverweigerer zieht Notbremse und flieht

Ramsen. Weil er seinen Mundschutz nicht vorschriftsmäßig tragen wollte, hat ein 36-Jähriger in einem Regionalzug gewütet und anschließend im Bahnhof Ramsen die Notbremse gezogen. Wie die Polizei heute mitteilte, war der Mann am Dienstagabend gegen 20 Uhr der Regionalbahn 46 von Grünstadt nach Ramsen von einer Zugbegleiterin angesprochen worden. Durch Betätigung der Notentriegelung flüchtete der 36-Jährige schließlich. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass der Name des Mannes den Mitarbeitern der Deutschen Bahn aufgrund eines bestehenden Beförderungsverbotes bereits bekannt war.

