Mann bedroht Frau und Polizeibeamte mit geladener Armbrust

Schriesheim. Ein 56-jähriger Mann hat am Mittwochabend mit seiner geladenen Armbrust zunächst seine Frau und dann mehrere Polizeibeamte bedroht. Dem vorausgegangen war ein Streit mit seiner Frau, teilte die Polizei mit.

Die Polizei wurde gegen 20.30 Uhr mit sechs Streifen in die "Schmale Seite"-Straße beordert. Beim Einsatz bedrohte der Mann die Beamten mit der geladenen Armbrust. Der Aufforderung, diese abzulegen, kam er nicht nach, so dass ein Beamter einen Warnschuss abgeben musste. Dabei nutzten die Einsatzkräfte einen günstigen Moment aus und überwältigten den 56-Jährigen.

Er wurde festgenommen und anschließend zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Armbrust wurde sichergestellt. Bei seiner Festnahme leistete der 56-Jährige massiven Widerstand, so dass zwei Beamten verletzt wurden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.